‘Expresso’: Vitória de Johnson no Reino Unido, impasse na COP-25 e Flamengo rumo ao Catar

O Partido Conservador vence as eleições com maioria folgada e abre caminho para a saída do Reino Unido da União Europeia. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro diz a apoiadores que outras acusações contra ele virão, ao se referir às investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Acompanhe ainda: o impasse na Cúpula do Clima em Madri e o clima de festa na despedida do Flamengo rumo ao Mundial do Catar. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 13. Clique no player acima.

