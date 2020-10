Expresso: Volta às aulas em São Paulo é adiada; STF julga decisão do ministro Marco Aurélio; e a Seleção em Lima

A Prefeitura de São Paulo adiou a decisão sobre autorizar a volta às aulas em 3 de novembro para a rede pública e privada na cidade porque pretende aguardar o resultado do censo sorológico, de testes de covid que estão sendo feitos com professores e alunos da rede municipal.

E ainda: o esquema da Seleção Brasileira para se proteger do coronavírus em Lima, no Peru. Ouça essas e outras notícias desta terça-feira, 13, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.