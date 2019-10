‘Expresso’: Votação da Previdência no Senado, futuro de Lula e crise no Peru

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, disse hoje que o senador Rodrigo Pacheco retirou a emenda à proposta da reforma da Previdência que beneficia servidores federais, estaduais e municipais, possibilitando que eles se aposentem com benefícios maiores. Votação acontece na CCJ.

E ainda, o Ministério Público pediu a progressão da pena para o regime semiaberto do ex-presidente Lula, mas ele recusa o benefício. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta terça-feira, 01. Clique no player acima.

