Expresso: Votação do marco legal do saneamento; retomada de aulas em SP; e nuvem de gafanhoto no Brasil

A estimativa de que o novo marco legal do saneamento básico deve gerar cerca de 1 milhão de empregos no País, nos próximos cinco anos, transformou o setor em uma das principais apostas para estimular a retomada da economia e conseguiu um feito raro nos dias atuais: colocar o Executivo, o Legislativo e o setor privado do mesmo lado. Há um consenso sobre a urgência de mudar a realidade do saneamento do Brasil. Por isso, o tema não deve enfrentar resistências e o projeto de lei que redefine o setor e abre seus serviços para a iniciativa privada deve ser aprovado nesta quarta-feira, 24, pelo Senado.

E ainda: uma nuvem de gafanhotos na fronteira da Argentina com o Brasil. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 24. Clique no player acima.

