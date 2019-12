‘Expresso’: Votação do Orçamento 2020, crise no Rio e tabela das Eliminatórias da Copa do Catar

O Congresso deve votar hoje o Orçamento de 2020, com uma previsão de 2 bilhões de reais para o fundo que vai financiar as campanhas eleitorais do ano que vem. No Rio de Janeiro, a Prefeitura suspende todos os pagamentos do município e o 13º dos servidores, alegando que precisa ajustar o caixa.

Acompanhe ainda: uma ordem de prisão contra um ex-governador que está fora do país e a tabela de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 17. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.