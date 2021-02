Expresso: Votação sobre prisão de Silveira; Bolsonaro ameaça a Petrobrás; e Pazuello com novas orientações da vacina

A Câmara decide nesta sexta-feira, 19, em votação, se o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) continuará preso por ataques ao Supremo Tribunal Federal. O Estadão procurou os 24 líderes de partidos da Casa e nove afirmaram que vão orientar suas bancadas a votar para manter o deputado bolsonarista na cadeia. Apenas três deles disseram que os representantes da sigla vão defender a soltura e outros quatro preferiram não dizer como a legenda vai se posicionar. Os demais não responderam até o momento.

E ainda: a orientação do ministro da Saúde para uso de todas as doses da vacina de covid, sem reserva para segunda aplicação. Ouça essas e outras notícias desta sexta-feira, 19, no “Eldorado Expresso”.

