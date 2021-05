Expresso: Wajngarten pode voltar à CPI como investigado

A CPI da Covid nesta quarta-feira, 12, tem a participação do ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten, que depõe como testemunha. Ele evitou críticas ao governo de Jair Bolsonaro e após se contradizer sobre declarações a respeito de atraso na compra de vacinas da Pfizer, senadores passaram a ameaçar retaliações. O relator Renan Calheiros afirmou que o ex-secretário pode até mesmo ser preso caso seja comprovado que ele mentiu à comissão.

E ainda: os insumos para a CoronaVac perto do fim. Ouça essas e outras notícias desta quarta-feira, 12, no “Eldorado Expresso”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.