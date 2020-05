Extra: Vídeo é ‘bala de prata’ para governo Bolsonaro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A novela sobre o inquérito que investiga uma possível tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal ganhou aquele que pode ser considerado seu principal capítulo: a divulgação da reunião ministerial de 22 de abril. A decisão de tornar público a gravação do encontro foi do ministro Celso de Mello, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. Na íntegra do vídeo, é possível observar um presidente exaltado, principalmente com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Além disso, falas duras de outros integrantes do governo contra governadores e STF.

Na edição de hoje, vamos apresentar os principais trechos desse vídeo da reunião ministerial. Além disso, contamos com a análise do editor do BR Político, Marcelo de Moraes, e do cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortez.

