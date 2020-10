Falta só 1 mês: Por que eleição ainda não pegou? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Estamos a um mês das eleições municipais que, este ano, terá o seu primeiro turno realizado no dia 15 de novembro por causa da pandemia do novo coronavírus. Com as campanhas nas ruas, quer dizer, mais virtualmente do que pessoalmente, qual o prognóstico que se faz até aqui? Candidatos que tendem a colar sua imagem em padrinhos políticos fortes, como o presidente Bolsonaro, vão se dar bem? O PT perdeu a hegemonia da esquerda? A propaganda de rádio e televisão tem se mostrado eficaz? E os debates, perderam o seu propósito de “desnudar” os candidatos da maquiagem feita pelos marqueteiros políticos?

A edição de hoje do “Estadão Notícias” debate esses assuntos com o editor do BR Político, Marcelo de Moraes, e com a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.