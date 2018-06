“Fator Palocci” esquenta temperatura do embate entre Lula e Moro; ouça no ‘Estadão Notícias’

Após revelações de Antonio Palocci, ex-homem forte dos governos Lula e Dilma, ao juiz Sérgio Moro na semana passada, interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira(13) frente ao mesmo magistrado ganhou contornos mais “emocionantes”. Preso e em busca dos benefícios de uma delação premiada com o Ministério Público Federal, Palocci imputou culpa ao ex-presidente no caso em que ele será confrontado justamente hoje – que diz respeito ao acerto de R$ 12 milhões de propinas junto à Odebrecht em forma do repasse de um terreno para o Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo (SP). Edição de hoje ouve o repórter Ricardo Brandt, que está em Curitiba para acompanhar mais este importante capítulo da Operação Lava Jato. Ouça no player abaixo.

Programa desta quarta ainda traz o relato de Andreza Matais sobre o descontentamento de parlamentares após a definição de Carlos Marun (PMDB – MS) como o relator da CPI mista da JBS. Ouça também a análise de Roberto Godoy sobre o agravamento da situação da Coreia do Norte (conflito seguirá no terreno da retórica?) e uma entrevista sobre os rumos da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira.

Lula e Moro estarão frente a frente mais uma vez (Foto: Estadão)