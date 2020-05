Fazer pão: tendência que veio para ficar? Ouça no podcast ‘Na Quarentena’

A quarentena parece ter despertado o padeiro que vive dentro de muita gente. Para fugir do estresse do confinamento, muitos têm recorrido às receitas de pães e bolos, desde o mais simples até os processos longos e os fermentos caseiros. Para comentar esse fenômeno e dar algumas dicas valiosas para quem quer se aventurar nessa jornada, conversamos com o jornalista e pesquisador em panificação Luiz Américo Camargo, autor dos livros “Pão Nosso” e “Direto ao Pão” (Panelinha; Senac).

No quadro “Estadão Recomenda”, a dica de hoje é de Iolanda Paz, repórter da TV Estadão.

Fazer pão não é um bicho de sete cabeças… (Foto: Divulgação/Panelinha)