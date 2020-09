FHC está certo? Reeleição foi um erro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Em artigo publicado no Estadão, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso admitiu ter cometido um “erro” ao defender e aprovar a reeleição no país. FHC citou o exemplo de Bolsonaro, que abandou algumas de suas pautas em nome da eleição de 2022. A possibilidade de presidentes, prefeitos e governadores disputarem mais 4 anos de mandato foi instituída em 1997, cercado de polêmicas e acusações de compra de votos – FHC sempre negou. Desde que foi aprovada, todos os presidentes que disputaram a continuidade do mandato conseguiram se eleger: FHC, Lula e Dilma Rousseff. Até hoje, se discute uma forma de acabar com essa possibilidade e estender os mandatos, por exemplo, para 5 anos.

Afinal, já é hora de se discutir uma alternativa para reeleição? A possibilidade de um segundo mandato prejudica o primeiro em termos de governança? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o professor e cientista político da USP, José Álvaro Moisés, e com o editor da “Coluna do Estadão”, Alberto Bombig.

