Fim de Aécio no PSDB está próximo? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O deputado Aécio Neves voltou a ser tema de reflexão dentro do PSDB. O diretório paulista do partido protocolou o pedido de expulsão do tucano pelo fato do mineiro ter virado réu, acusado de receber propina de 2 milhões de reais do Grupo J&F. Esse pedido poderá ser analisado a partir da próxima quarta-feira. No entanto, figuras importantes do partido, como Fernando Henrique Cardoso, e membros do diretório mineiro são contra a expulsão de Aécio. O tucano se defende de todas as acusações e se diz vítima de uma armação.

No programa de hoje, a ascensão e o atual momento de Aécio Neves, além de todos os detalhes do pedido de expulsão do deputado com o repórter Pedro Venceslau e o presidente do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi.

