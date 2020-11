Fim do auxílio: como ficam os mais pobres? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo não trabalha com a prorrogação do auxílio-emergencial para o ano que vem. Com a decisão, cerca de 16 milhões de pessoas podem voltar a linha da pobreza sem o benefício. O aumento da pobreza deve afetar mais as regiões Nordeste e Norte, onde a popularidade de Bolsonaro cresceu. Desde seu início, em abril, até agora, o auxílio emergencial beneficiou 118 milhões de pessoas de forma direta ou indireta. No entanto, o time da Economia está só nessa decisão. A ala mais política do governo quer a prorrogação do auxílio, pensando na aprovação do governo.

Afinal, o fim do benefício pode trazer problemas ao governo? Como fica a situação dos mais pobres? Na edição de hoje, conversamos com a economista e professora do Insper, Juliana Inhasz.

