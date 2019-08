Fiscalização sobre agrotóxicos no Brasil vai afrouxar? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A discussão sobre a liberação de agrotóxicos no Brasil ganhou mais um capítulo após a Anvisa anunciar novas regras para classificação de nocividade desses produtos. Aqueles que veem os defensivos agrícolas como uma ameaça acreditam que a decisão da agência vai tornar a fiscalização menos rígida. Já as entidades que trabalham com os agrotóxicos dizem que a medida é apenas uma adequação ao que se faz na União Europeia. Afinal, o documento emitido pela Anvisa ajuda ou prejudica na questão do agrotóxico?

O programa de hoje traz os dois lados dessa história: Andreza Martinez do Sindiveg e Marina Lacorte do Greenpeace

Ainda no programa, o ministro da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos Pontes, fala sobre a polêmica envolvendo a demissão do presidente do Inpe.

