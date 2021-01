Ford: Por que o Brasil ‘perdeu’ a montadora? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Em abril de 1919, a Ford abria sua primeira fábrica em território nacional, o que veio a se tornar um marco no processo de industrialização do Brasil. Pouco mais de 100 anos depois, em janeiro de 2021, a montadora anuncia o encerramento da produção de veículos no Brasil, que deve voltar a importar os automóveis da marca de vizinhos como Argentina e Uruguai.

Segundo a montadora, a decisão de acabar com a produção no país foi tomada “à medida em que a pandemia de Covid-19 ampliou a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas”. Com isso, mais de 5 mil trabalhadores devem perder o emprego.

Qual o verdadeiro cenário atual do setor automotivo no Brasil? O que a saída de grandes corporações como a Ford representa para a indústria do País? No episódio de hoje, recebemos a repórter de Economia do Estadão Cleide Silva e o economista Paulo Gala, professor da FGV.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi