Fundeb: o que é e porque é urgente aprová-lo? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Brasil está no seu quarto ministro da Educação e ainda não conseguiu superar seus principais desafios, como, por exemplo, a implantação da Base Curricular de Ensino. No meio da pandemia, é preciso ainda criar um protocolo de reabertura das escolas e organizar o Enem em uma nova data. Mas, o principal problema, neste momento, é com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Ele é responsável por enviar dinheiro para os municípios mais pobres poderem pagar os salários de professores e promover melhorias nas unidades educacionais. O problema é que ele vence em dezembro, e os deputados querem votar um novo com maior participação do Executivo federal. O governo tenta de todas as formas adiar essa votação.

Afinal, o que é o Fundeb e por que ele é importante para educação? Por que o fundo tem causado tantas divergências entre parlamentares e o governo? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, e com a repórter do Estadão em Brasília, Tânia Monteiro.

