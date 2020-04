Futuro político de Bolsonaro está nas mãos do Supremo? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para investigar as acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, pode enquadrar o líder do Executivo em diversos crimes, entre eles, falsidade ideológica. A investigação deve durar pelo menos três meses e, dependendo do seu resultado, caberá a Câmara dos Deputados definir a abertura de um processo de impeachment ou não. Por outro lado, o presidente Bolsonaro já negocia com o Centrão uma base de apoio para que qualquer pedido não prospere dentro do Congresso. Afinal, quais os riscos de Bolsonaro ser afastado do cargo?

Na edição de hoje, vamos conversar com o repórter do Estadão em Brasília, Rafael Moraes Moura, sobre os desdobramentos dentro do STF. Além disso, o professor de Direito da FGV, Rubens Glezer, explica em quais crimes o presidente pode ser enquadrado. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista Robert Scheidt, medalhista olímpico na Vela, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

