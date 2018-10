Garschagen: Agenda conservadora já tinha demanda, só não tinha candidato; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição de hoje fala sobre se o fenômeno de votos para o candidato Jair Bolsonaro (PSL) estaria somente relacionado ao antipetismo? Para o cientista político Bruno Garschagen, a principal resposta não está relacionada somente à rejeição ao partido de Lula. Segundo ele, uma parcela importante da sociedade brasileira já nutria uma expectativa por partidos e candidatos que representassem valores de direita. “Essa agenda foi capitalizada por Bolsonaro e os candidatos que se elegeram com apoio dele”, analisa Garschagen, convidado do episódio de hoje.

Além disso, os principais trechos da entrevista, realizada pelo repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau, com Fernando Henrique Cardoso. No bate-papo, o ex-presidente afirma que não votará em Jair Bolsonaro, do PSL, mas também não garantiu voto no candidato do PT Fernando Haddad.

Confira ainda mais análise política na nossa tradicional coluna Direto ao Assunto, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

FOTO TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO