Geraldo Alckmin afirma que Michel Temer não terá espaço no seu governo; ouça no podcast ‘Estadão Notícias’.

Edição desta segunda-feira, 18, dá sequência a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Presidência da República. O convidado da vez é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que busca se tornar o principal nome dos partidos que compõem o chamado ‘centro’. “O que se pode fazer é olhar o copo meio cheio, meio vazio. Dos candidatos mais ao centro, que são dez praticamente, eu tenho a melhor posição”, ressalta o ex-governador.

Nesta entrevista, que contou com a participação dos repórteres do Estadão Adriana Ferraz e Pedro Venceslau, Alckmin diz que não dará continuidade ao governo do presidente Michel Temer: “Acho que ninguém está discutindo legado, estamos discutindo o futuro. O governo atual tem um grande problema, que é a falta de legitimidade porque não teve voto. Na democracia tem que ter voto”.

Alckmin falou também sobre a sugestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardozo de uma aliança com a pré-candidata da Rede, Marina Silva: “Seria indelicado com a Marina especular qualquer aliança na medida em que ela é pré-candidata, já foi candidata a presidente da República e acredito que vá ser candidata. Agora conversar é sempre bom”.

Confira ainda nesta edição a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários analíticos sobre o cenário político de José Nêumanne Pinto.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.