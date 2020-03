Governadores x Bolsonaro: o que vai sair dessa disputa? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O novo ataque do presidente da República a governadores que tomaram a decisão de fechar o comércio e incentivar o isolamento da população causou uma avalanche no mundo político. O pronunciamento de Jair Bolsonaro foi considerado inoportuno em um momento em que as nações tentam frear o contágio pelo novo coronavírus. Como resultado das falas do presidente, esses governadores resolveram se rebelar contra o governo federal, inclusive aqueles que apoiam Jair Bolsonaro, como é o caso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Afinal, esse foi o estopim para o isolamento do presidente? Governadores tomarão as rédeas do combate ao coronavírus? O governo de Jair Bolsonaro pode se tornar insustentável sem o apoio dos executivos estaduais?

Na edição de hoje, conversamos com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede sobre o assunto.

