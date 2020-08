Governo Bolsonaro abriga uma ‘Polícia Política’? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Ministério da Justiça está envolvido em uma denúncia de espionagem de movimentos de oposição ao governo de Jair Bolsonaro. A Secretaria de Operações Integradas é acusada de produzir um dossiê contra 579 servidores federais e estaduais da área de segurança e professores identificados como integrantes do “movimento antifascismo”. Em um primeiro momento, a pasta negou. Mas, com o aumento das cobranças, tanto de parlamentares como do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça abriu uma sindicância interna no órgão e demitiu o diretor de Inteligência da Seopi, coronel Gilson Libório de Oliveira Mendes.

Afinal, qual a gravidade do caso? Se provada que, de fato, houve a produção desse documento, o que pode acontecer daqui para frente? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o repórter do Estadão, em Brasília, Breno Pires, e com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral.

