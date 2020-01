Governo brasileiro derrapa na crise EUA X Irã? Ouça análises no ‘Estadão Notícias’

O alinhamento ideológico do governo brasileiro com o dos Estados Unidos fez com que o Itamaraty se posicionasse a favor dos americanos em relação ao ataque que matou o general iraniano, Qassim Soleimani. O Irã se incomodou com a nota emitida pelo Brasil sobre a questão e convocou uma representante da embaixada do país em Teerã para dar explicações sobre o conteúdo do documento. A posição brasileira pode colocar o país no radar do conflito? A defesa da ação americana pode prejudicar o Brasil comercialmente com o Oriente Médio?

Na edição de hoje, o ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, fala sobre o papel da diplomacia brasileira neste episódio. Já a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhêde, aborda as implicações da tensão entre EUA e Irã para o país.

