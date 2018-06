‘Governo deveria conduzir pacificamente o País às urnas’, avalia convidado do ‘Estadão Notícias’

O MDB já se articula para deixar o presidente Michel Temer bem longe dos palanques de candidatos do partido nos Estados ao mirar o espólio negativo da greve de caminhoneiros que atingiu o País. É consenso que a manifestação de 11 dias somada à rápida paralisação dos petroleiros escancararam as fraquezas do governo e farão parte das campanhas eleitorais dos concorrentes. Em reunião de bancada na Câmara dos Deputados, até a demissão do presidente da Petrobrás, Pedro Parente, entrou na pauta da legenda.

Nesse contexto, o governo Michel Temer deveria se dedicar “a uma tentativa de pacificação do País até as eleições”, analisa o cientista político Alberto Carlos Almeida, que conversa com o jornalista Haisem Abaki no Estadão Notícias desta sexta-feira, 1º de junho. Autor dos livros A Cabeça do Brasileiro (2007) e O Voto do Brasileiro (2018), ambos lançados pela editora Record, Almeida sugere ainda que Temer imite a postura do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) no fim de seu segundo mandato, em 2002. Ouça o podcast no player acima.

Confira ainda nesta edição uma entrevista com um dos nomes mais importantes nos estudos sobre autismo no Brasil. O neurologista José Salomão Schwartzman fala sobre o aumento do número de crianças diagnosticadas com o transtorno. Carolina Ercolin, apresentadora da Rádio Eldorado, e Adriana Ferraz, repórter do Estado, conversam com o especialista no assunto.

