Governo na encruzilhada: como conter alta dos combustíveis? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Programa de hoje traz mais detalhes sobre a difícil decisão do governo em como agir em relação às constantes altas nos preços dos combustíveis. Ontem (21), caminhoneiros em protesto paralisaram diversas rodovias pelo País e cobraram o corte de alguns tributos que incidem sobre o óleo diesel. A pressão surtiu efeito e o presidente Michel Temer se reuniu com alguns ministros, mas não envolveu o presidente da Petrobrás, Pedro Parente. O objetivo era buscar alternativas para conter os aumentos.

Do ponto de vista econômico, as saídas são escassas, dada a grave situação fiscal das contas públicas. Represar as altas também teria um impacto negativo profundo sobre a Petrobrás. Mas na esfera política, em ano de eleição, a preocupação maior é evitar desgastes populares num momento em que o MDB tenta definir de vez qual será o seu candidato à Presidência. Existe solução possível? Quem conta aqui no programa é a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais.

Outro assunto do dia é sobre o perfil que o eleitor busca nestas próximas eleições. Pesquisa do instituto Locomotiva mostra que 81% dos eleitores declararam preferir votar em quem hoje não exerce mandato. Conversamos com o presidente da entidade, Renato Meirelles.

Segundo Padilha, Temer demonstrou preocupação com os aumentos constantes do valor da gasolina e do diesel (Foto: Estadão)