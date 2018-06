Governo obtém vitória com apreciação mais ágil da reforma trabalhista

‘Estadão Notícias’ desta quinta-feira mede a temperatura da base aliada na Câmara com a pauta das reformas. Após derrota na última terça-feira, 18, tramitação da reforma trabalhista ganha celeridade com aprovação de requerimento de urgência. Já a da Previdência tem desafios mais espinhosos pela frente por se tratar de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição). E, justamente por isso, vai necessitar de mais votos (no mínimo 308). Quem traz o clima diretamente de Brasília é a repórter Isadora Perón (ouça o bate papo no player acima).

Programa ainda fala sobre um fenômeno estarrecedor: o aumento do número de suicídios de adolescentes no Brasil. Casos estariam vinculados à participação deste jovens no jogo ‘Baleia Azul’. O psiquiatra Rodrigo de Almeida Ramos é entrevistado para falar sobre o tema. Acompanhe!