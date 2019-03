Governo saiu vitorioso ou derrotado na Câmara? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Aprovada pela Câmara dos Deputados, a PEC 2/15, na prática, reduz o poder do Executivo sobre os gastos públicos. Ou seja, ela engessa uma boa parte do orçamento e torna obrigatório o pagamento de despesas, como emendas parlamentares e investimentos em obras. O PSL, partido do presidente, foi orientado a votar a favor da proposta. O próprio filho de Bolsonaro, Eduardo, votou pela PEC. Segundo o deputado, ele e seu pai sempre apoiaram o texto. “Nunca foi pauta do governo Bolsonaro fazer o Legislativo de refém através de emendas orçamentárias”, disse o parlamentar. Apoiadores do governo veem a medida como uma forma de acabar com o “toma lá da cá”. Mas afinal, foi uma vitória ou derrota para o governo? Segundo o sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando, a política é feita de diálogo, negociação e construção de apoios.

E ainda, o aumento da tensão na vizinha Venezuela, após o governo russo enviar equipamentos militares para o país. Os Estados Unidos reagiram rapidamente e condenaram a atitude. O repórter especial Roberto Godoy comenta as estratégias militares na região.

