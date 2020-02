Guedes coloca tudo a perder com “língua solta”? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Na última quarta-feira, 12, o ministro da Economia, Paulo Guedes, gerou grande repercussão com uma fala em que defendia a alta do câmbio, afirmando em tom crítico que, com o dólar mais barato, empregadas domésticas podiam viajar para a Disneylândia. Não é a primeira vez que Guedes causa alvoroço com uma de suas declarações. Na semana passada, o ministro teve que se desculpar depois de ter comparado servidores públicos a “parasitas”.

As polêmicas do ministro têm impacto negativo também nas políticas e articulações do governo? Na edição de hoje, a análise da colunista do Estadão Eliane Cantanhêde. E para comentar os impactos econômicos das declarações de Guedes, conversamos com o economista e ex-presidente do Banco Central Gustavo Loyola.

