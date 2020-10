Guilherme Boulos: “Urbanizar Vila Palestina será prioridade”

O candidato Guilherme Boulos, do PSOL, foi o primeiro entrevistado na série de sabatinas do Jornal Eldorado. Boulos disse que investir na Vila Palestina, no extremo sul da capital, ocupada pelo MTST, não vai representar conflito de interesses. Candidato ainda falou sobre sua proposta de renda mínima e como pretende aumentar a gratuidade no transporte público. Ele foi entrevistado por Carolina Ercolin, Haisem Abaki e Adriana Ferraz.