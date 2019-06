Gustavo Bebianno: “Fritura do governo é desnecessária e gera mágoas”; ouça entrevista no podcast ‘Estadão Notícias’

Num curto espaço de tempo, dois quadros importantes que integravam o governo foram demitidos pelo presidente Jair Bolsonaro. São eles: o ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, os presidentes do BNDES, Joaquim Levy, e dos Correios, Juarez de Paula Cunha. O ritmo acelerado de demissões, somado a uma série de declarações e acusações agressivas, especialmente dirigidas ao Parlamento, fez com que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificasse a gestão Bolsonaro de “usina de crises”.

Mas quais seriam as razões para tanta instabilidade e atritos no governo? Edição de hoje (18) do podcast entrevista a primeira vítima de Bolsonaro desde que assumiu o poder: o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno. Ele foi demitido em meio ao escândalo das candidaturas laranja do PSL, em 18 de fevereiro.

O advogado diz que o constante processo de “fritura” é um equívoco, pois, segundo ele, “não se deve desmerecer aliados importantes do governo”. Para Bebianno, há o risco de que Bolsonaro fique isolado. Ouça entrevista no player acima.

Confira também o comentário de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”. Ele também analisa as saídas recentes de Joaquim Levy, do BNDES, e de Santos Cruz, da Secretaria de Governo.

