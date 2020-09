Conteúdo Patrocinado: Gustavo Cabral de Mirandai: “Qualquer promessa sobre quando teremos a vacina para covid-19 é um erro”

Com pós-doutorados em imunologia nas universidades de Oxford (inglaterra) e Berna (Suíça), o biólogo baiano Gustavo Cabral de Miranda comanda na Universidade de São Paulo um dos estudos para a criação de uma vacina contra o coronavírus. E afirma: “Venha de onde vier, a vacina sairá mais rápido do que qualquer outra da história da humanidade e será eficiente. Porém, é impossível prometer quando exatamente isso acontecerá”.

