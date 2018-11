Há risco real de volta da influência política dentro das Forças Armadas? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O crescimento da importância dos militares em nossa política institucional já começou no governo Michel Temer. A nomeação de militares no Ministério da Defesa e no Gabinete de Segurança Institucional são exemplos disso. Agora, eles terão vital importância no governo Jair Bolsonaro, além do vice General Mourão, alguns militares da reserva devem ocupar ministérios.

Sobre o aumento do protagonismo militar na nossa democracia e o papel que as Forças Armadas podem desempenhar no futuro governo de Bolsonaro, o Estadão Notícias conversou com Gunther Rudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM e especialista em Forças Armadas. Para ele, ainda não há riscos de uma influência militar nos pontos centrais do governo, com exceção das áreas ligadas à segurança pública e infraestrutura. Caberá ao Congresso e à própria sociedade a vigilância sobre o aumento da influência política dentro das Forças Armadas, segundo o professor.

E ainda, aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) dizem que a indicação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça seria um atalho necessário para ele chegar ao Supremo Tribunal Federal (STF), conversamos com a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais, sobre o assunto.

Confira ainda a tradicional coluna Direto ao Assunto, com José Nêumanne Pinto.

