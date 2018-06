Henrique Meirelles: “É legítimo que população esteja descontente com a economia”; ouça no podcast ‘Estadão Notícias’

Edição desta sexta-feira, 15, dá sequência a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Presidência da República. O convidado da vez é o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que busca se viabilizar como nome de consenso do MDB na corrida eleitoral. Apesar de ter a chancela do presidente Michel Temer, alguma lideranças do partido têm reclamado do fraco desempenho dele nas pesquisas e defendido a troca do nome do presidenciável da sigla pelo de Nelson Jobim, ex-ministro da Justiça e do STF.

Nesta entrevista, que contou com a participação da repórter do Estadão Adriana Ferraz, Meirelles negou que esteja pressionado e garantiu que já tem maioria dos diretórios do MDB para a convenção antes da campanha eleitoral, em julho. Sobre a possibilidade de se constituir uma coalização de centro para evitar os extremos no segundo turno, o pré-candidato afirmou que se dispõe a construir as alianças, desde que ele e o MDB sejam a cabeça de chapa.

Meirelles ainda disse que a percepção negativa da população sobre a política econômica do governo Temer, liderada por ele, é uma reação instantânea, dado o cenário atual de desemprego. “A economia vem de uma recessão enorme. E ela deixa resultados. Apesar de estar na direção correta, precisa de tempo para chegar lá.”

Confira ainda nesta edição a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários analíticos sobre o cenário político de José Nêumanne Pinto.

