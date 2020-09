Huck entra de vez na briga por 2022? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Em 2018, Luciano Huck esteve muito perto de participar das eleições presidenciais: tinha partido, apoio e voto. Mas, desistiu no último minuto e prosseguiu como seu programa “Caldeirão do Huck” na TV Globo. De lá pra cá, o apresentador tem assumido um papel crítico ao governo e promove debates entorno de questões sensíveis ao país, como meio ambiente, desigualdade social e economia criativa. Questionado recentemente, em uma participação na Associação Comercial de São Paulo, sobre 2022, o apresentador soltou um “tô aqui”, e isso reacendeu a possibilidade de Huck estar na urna eletrônica no próximo pleito presidencial.

Afinal, Luciano Huck está preparado para este desafio? O que fez o apresentador mudar de opinião? Qual o seu papel em 2022? Na edição de hoje, conversamos com a repórter do Estadão, em Brasília, Vera Rosa, sobre essas questões.

