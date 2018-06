Hyperlink #02 – A nova safra de smartphones

No podcast dessa semana, a equipe do Link usa sua bola de cristal para prever como será a nova safra de smartphones, quais inovações ela vai trazer e como isso pode mudar o mercado de celulares – em breve, Samsung, Apple, Google e o criador do Android, Andy Rubin, trazem novidades de aparelhos de alto padrão.

Além disso, o time do Hyperlink também fala sobre o que de melhor e pior aconteceu na semana da tecnologia, elege os personagens dos últimos dias e dá dicas de séries, livros e vídeos para os ouvintes, com muito bom humor. Ouça no player abaixo – ou veja como fazer para ouvir no seu smartphone.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários de Claudia Tozetto, editora do Link, e dos repórteres Carolina Ingizza e Matheus Mans.