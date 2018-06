Hyperlink #04 – Os 20 anos da Netflix

No podcast dessa semana, a equipe do Link se dedica a discutir os 20 anos da Netflix, serviço de streaming de vídeo que mudou a forma como assistimos séries e filmes – lembra que a gente até ia em locadoras antigamente? Faz tempo. No debate, questões como produção de conteúdo original, algoritmo, batalha com rivais como Amazon e HBO e o futuro do vídeo entram em questão.

Além disso, o time do Hyperlink também fala sobre o que de melhor e pior aconteceu na semana da tecnologia, elege os personagens dos últimos dias e dá dicas de filmes, músicas e vídeos para os ouvintes, com muito bom humor. Ouça no player abaixo – ou veja como fazer para ouvir no seu smartphone.