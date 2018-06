Hyperlink #05 – O impacto das notificações no nosso dia a dia

No podcast dessa semana, a equipe do Link fala sobre o impacto que as notificações tem no nosso dia a dia — às vezes, parece que o celular treme a cada 5 minutos com algo querendo a nossa atenção, o que pode criar uma geração inteira de gente distraída, como ratos de Pavlov.

Além disso, o time do Hyperlink também fala sobre o que de melhor e pior aconteceu na semana da tecnologia, elege os personagens dos últimos dias, canta “Trolololololo” e dá dicas de vídeos, livros e quadrinhos para os ouvintes, com muito bom humor. Ouça no player abaixo – ou veja como fazer para ouvir no seu smartphone.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários de Claudia Tozetto, editora do Link, e da repórter Carolina Ingizza.