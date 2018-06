Hyperlink #07 – O que é ‘internet das coisas’?

No podcast dessa semana, a equipe do Link fala sobre a ‘internet das coisas’, revolução que vai conectar todos os objetos à nossa volta. A tendência está se desenvolvendo há algum tempo, mas ganhou destaque no Brasil recentemente, quando o governo anunciou o Plano Nacional de Internet das Coisas, uma política que quer tentar posicionar o País como um dos líderes nesse segmento. A versão final do plano sai no início de outubro.

Temas quentes da semana, como o anúncio de que Tadao Takahashi, fundador da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), entrou para o Hall da Fama da internet, além da preparação para os eventos e lançamentos da próxima semana no mundo da tecnologia, você encontra neste programa.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários de Claudia Tozetto, editora do Link, e da repórter Carolina Ingizza.