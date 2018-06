Hyperlink #09 – A aposta do Google e da Amazon no hardware

No episódio desta semana, o Link discute os recentes anúncios de Google e Amazon no setor de hardware. Conhecidas por serem empresas de internet (e software), as duas têm apostado em dispositivos como caixas de som conectadas, celulares, câmeras digitais e até fones de ouvido inteligentes para diferenciar sua estratégia.

Para debater o tema, o Hyperlink convidou Henrique Martin, editor do blog de tecnologia Ztop e colaborador do Estadão com análises de dispositivos.

Temas quentes da semana, como a Futurecom, feira de telecomunicações que aconteceu em São Paulo e o Plano Nacional de Internet das Coisas também aparecem no podcast. Além disso, a equipe do Link indica músicas, filmes e games para os ouvintes, com muito bom humor.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da editora do Link, Claudia Tozetto.