Hyperlink #10 – A hora e a vez de o Nubank virar banco

David Vélez, presidente executivo do Nubank. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Estamos de volta! Depois de um longo e tenebroso inverno (ou duas semanas), o Hyperlink fala nesta semana sobre o grande anúncio do Nubank: a criação de sua conta corrente. No episódio desta semana (o décimo do Hyperlink!), falamos sobre como o lançamento, previsto para o ano que vem, é um grande passo não só para a startup que tem desafiado os bancos, mas também para todo o ecossistema de empreendedorismo brasileiro.

Temas quentes da semana, como o fim da produção do Kinect, os resultados financeiros do Twitter e os grandes lançamentos dos games (Mario! Assassin’s Creed! Wolfenstein!) também aparecem no podcast. Além disso, a equipe do Link dá suas dicas de séries (Big Mouth) e filmes (mãe! e Os Meyerowitz) para os ouvintes, com muito bom humor.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da editora do Link, Claudia Tozetto, e da repórter Carolina Ingizza.