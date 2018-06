Hyperlink #18 – A nova fase do Facebook

No episódio desta semana (o primeiro de 2018!), o Link discute as diversas mudanças feitas pelo Facebook nas últimas semanas – da ênfase em posts de amigos às mudanças na forma como notícias serão tratadas na rede social.

Temas quentes da semana, como a Campus Party, as novidades da Nintendo e o lançamento do YouTube Go, também aparecem no podcast. Além disso, a equipe do Link indica séries, filmes e livros para os ouvintes, com muito bom humor.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da editora do Link, Claudia Tozetto e da repórter Mariana Lima.