Hyperlink #19 – A internet está ficando chata?

Foto: Flickr/Ryan Finnie

No segundo podcast do ano, o Link faz um debate quase existencial sobre como a internet está ficando chata e quais os fatores que levaram a isso. A equipe relembra a experiência de “entrar” na internet, vivida no final dos anos 1990, e como agora a internet quase não permite que a gente “saia” dela.

Temas quentes da semana, como a o julgamento da ação movida pela Waymo — divisão de carros sem motoristas do Google — contra o Uber e os bons resultados de Snapchat e Twitter, também aparecem no podcast. Além disso, a equipe do Link indica séries, filmes e livros para os ouvintes, com muito bom humor.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da editora do Link, Claudia Tozetto.

Filme: Lady Bird – É hora de voar, de Greta Gerwig

Série de TV: Reign (Netflix)