Hyperlink #20 – O que é bitcoin e blockchain, afinal?

Crédito: Giphy

No terceiro podcast do ano, o Link traz o especialista em moedas digitais e pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio) para explicar para você, afinal, o que é bitcoin e a tecnologia por trás da moeda, a blockchain. Confira as respostas às suas principais dúvidas.

Temas quentes da semana, como a decisão do Uber de limitar a jornada de trabalho dos motoristas e a proibição da entrada de turistas na nova sede da Apple, também são discutidos no podcast. A equipe do Link indica séries, filmes e livros para os ouvintes, com muito bom humor.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da editora do Link, Claudia Tozetto, e da repórter do Link, Mariana Lima.

Dicas Link

Game: Celeste

Console: Super Nintendo Classic

Álbum: Nossa casa