Hyperlink #21 – As grandes cenas de startups do Brasil

Não é só São Paulo que tem grandes startups: hoje, diversas cidades pelo Brasil têm feito surgir interessantes ecossistemas de empreendedorismo, ligados a negócios locais, universidades e institutos de pesquisa e incentivo à inovação. É o caso de São Carlos, de Florianópolis, Belo Horizonte e Recife, por exemplo.

Além disso, a equipe do Link fala sobre o The Washington Post como surpresa na lista de empresas mais inovadoras da revista Fast Company, o índice de brasileiros desconectados, o crescimento do aplicativo Moovit. Há ainda dicas de filmes (três!) e claro, muito bom humor!

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da editora Claudia Tozetto e da repórter Mariana Lima.

DICA LINK:

Filmes: – O Segredo de Seus Olhos

– Fome de Poder

– All Things Must Pass: A História da Tower Records