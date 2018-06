Hyperlink #22 – Os novos celulares da MWC 2018

Celular, celular, celular: nesta semana, aconteceu em Barcelona a edição de 2018 da Mobile World Congress, principal feira de tecnologia móvel do planeta – e mais uma vez, os destaques do evento foram os smartphones.

Nesta edição do Hyperlink, o time do Link repercute os principais lançamentos – o Samsung Galaxy S9 e o retorno da Nokia – e fala sobre as ausências e expectativas para o mercado de celulares.

Além disso, falamos também sobre a chegada do Nubank ao clube das startups que viraram unicórnios e a abertura de capital do Spotify. Há ainda dicas de filmes e discos.

O Hyperlink, podcast do Link, editoria de tecnologia do Estadão, tem nesta edição a apresentação do repórter Bruno Capelas e comentários da repórter Mariana Lima.