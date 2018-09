Ibope: Haddad cada vez mais próximo a Bolsonaro; ouça análise no ‘Estadão Notícias’

A doze dias da realização do 1º turno das eleições, o PT tem muito a comemorar. A mais recente pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo confirma a tendência de alta do candidato Fernando Haddad, que agora tem 22% das intenções de voto, três a mais do que o levantamento anterior. Jair Bolsonaro (PSL) segue liderando, mas estagnou no patamar de 28%. Ciro Gomes (PDT) estacionou nos 11% e Geraldo Alckmin oscilou positivamente de 7% para 8%. Marina Silva (Rede), em queda, agora tem 5%. Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro perde para Ciro, Haddad e Alckmin; e empata com Marina.

O episódio de hoje do programa analisa estes números e os cenários que se desenham a partir deles numa conversa com a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais. Ouça no player acima.

Edição desta terça-feira conta ainda com a participação do editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli, que fala sobre a eleição do croata Luka Modric e da brasileira Marta como melhores jogadores de futebol do planeta. Para Morelli, a edição 2018 do prêmio da Fifa pode indicar que o ciclo de Cristiano Ronaldo e Messi está acabando.

E confira ainda a tradicional coluna ‘Direto ao Assunto’, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.