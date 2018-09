Ibope: Haddad se isola no 2º lugar entre presidenciáveis; ouça análise no ‘Estadão Notícias’

A nova rodada da pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo, divulgada ontem (18), confirmou tendências já identificadas em outros levantamentos recentes, com a consolidação do Jair Bolsonaro na liderança e o isolamento do petista Fernando Haddad no segundo lugar. O candidato do PSL subiu dois pontos e tem agora 28% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito de SP soma 19%, num crescimento de 11 pontos entre a última aferição e esta. Apesar do tempo de TV alargado, Geraldo Alckmin (PSDB) oscilou negativamente dois pontos, atingindo o patamar de 7%. Marina Silva (Rede) tem agora 6%, em nítida queda livre.

Para analisar estes dados e projetar como os presidenciáveis devem se comportar em face deste resultado, episódio de hoje bate um papo com o jornalista Marcelo de Moraes, integrante do BR18 – site que cobre as eleições aqui do Estadão.

Edição desta quarta-feira ainda conversou com o jurista Luiz Felipe Panelli para explicar, do ponto de vista técnico, se Fernando Haddad, caso eleito, poderia realmente conceder uma graça ou indulto ao ex-presidente Lula.

E não perca a tradicional coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

