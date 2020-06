Impeachment de Witzel é vitória para Bolsonaro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Não é de hoje que os cariocas sofrem com problemas de corrupção dentro do Executivo do Rio de Janeiro. Nos últimos quatro anos, 5 governadores foram presos acusados dos mais diversos crimes contra os cofres públicos. Neste momento, o atual mandatário Wilson Witzel é alvo de ações que investigam superfaturamento na área da saúde em meio à pandemia. O fato lhe rendeu o início de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado. O governador culpa o governo federal de ter orquestrado acusações infundadas contra ele. Vale lembrar que, antes aliados, Witzel e o presidente Jair Bolsonaro estão em lados antagônicos da política neste momento. O governador já manifestou, inclusive, disputar o Palácio do Planalto em 2022. Afinal, o começo de um processo de impeachment contra Wilson Witzel é uma vitória para Bolsonaro?

Na edição de hoje, conversamos sobre esse assunto com José Paulo Martins Junior, Diretor da Escola de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. No último “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista o apresentador do “Estadão Notícias”, Emanuel Bomfim, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.