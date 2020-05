Interferência na PF: Como fica o futuro político de Bolsonaro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A permanência de Jair Bolsonaro na Presidência da República fica cada vez mais incerta com o passar das semanas. Se já não bastasse as polêmicas envolvendo as ações de combate ao novo coronavírus, a denúncia do ex-ministro Sérgio Moro sobre tentativa de interferência na Polícia Federal virou um inquérito de proporções devastadoras no Supremo Tribunal Federal. Nas investigações, foi apresentado um vídeo de uma reunião ministerial do dia 22 de abril, que confirmaria a preocupação do presidente em evitar danos a sua família. Talvez, esse seja o momento mais delicado para Jair Bolsonaro desde o início do seu governo, apontam especialistas.

Na edição de hoje, vamos analisar a gravidade da crise política com os cientistas políticos: José Álvaro Moisés, da USP, e Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista o arquiteto Márcio Kogan, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.