‘Jornal Eldorado’: Eliane Cantanhêde entrevista relator da reforma da Previdência

Na coluna Direto de Brasília desta quinta-feira, 9, Eliane Cantanhêde, Carolina Ercolin e Haisem Abaki entrevistam o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), relator da Comissão Especial da reforma da Previdência na Câmara. O parlamentar admite que há falha de comunicação na narrativa do governo sobre a proposta. Ele entende, no entanto, que ainda dá tempo de uma campanha para convencer a população sobre a urgência das mudanças. Moreira também afirma que a reforma um é “ponto de partida”, mas outras medidas precisam ser tomadas para resolver os problemas do País. Ouça no player abaixo.

